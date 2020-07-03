Коронавирус: в России заразились еще более 6000 человек, новых смертей – 176

В России за последние сутки подтверждено 6718 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 6760 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 667 883 случая инфицирование коронанавирусом.

Темп прироста заболеваемости за сутки, как и в предыдущие несколько дней, составил 1%. У 2182 (32,5%) вновь заболевших не было никаких симптомов коронавирусной инфекции. Новых случаев инфицирования не выявлено в Севастополе. При этом наименьший прирост заболевших за сутки наблюдался в Москве (+0,3%), Московской области и Северной Осетии (по +0,5%), а также в Калининградской области (+0,6%).

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 659 (всего с начала эпидемии 223 530). В Московской области выявлено 298 вновь заболевших (всего 58 491), Ханты-Мансийском автономном округе – 271 (всего 9756), Санкт-Петербурге – 263 (всего 24 990). В Иркутской области зафиксировано 249 новых случаев Covid-19 (всего 8025), Нижегородской области – 229 (всего 18 172) и в Свердловской – 227 (всего 13 449). Еще в 11 регионах зарегистрировано от 101 до 191 вновь инфицированных.

Скончались за истекшие сутки 176 пациентов с коронавирусом. Накануне суточная смертность составила 147 случаев. Большинство новых жертв в Санкт-Петербурге – 45, в российской столице умерли 34 больных Covid-19. В Красноярском крае зафиксировано 9 новых летальных исходов, в Московской и Свердловской областях – по 7, Нижегородской области – 5. В Тульской, Ростовской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском округе скончались по 4 пациента. Еще в 29 регионах число смертей составило от одного до трех. Общее число смертельных случаев в стране достигло 9 859.

За минувший день выздоровели 8915 человек. За все время излечились от коронавирусной инфекции 437 893 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 20,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 282 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на Covid-19 остаются 284 тыс. человек.

В мире по состоянию на 3 июля выявлено более 10,87 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв превысило 521,3 тыс. человек.Тройка лидеров антирейтинга по числу заболевших не изменилась – первое место у США (свыше 2,73 млн), на втором – Бразилия (почти 1,5 млн), на третьем – Россия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.07.20

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