ВОЗ – появляются данные о воздушном способе заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила во вторник, что у нее появляются данные о воздушной передаче Covid-19. Произошло это после того, как группа из 239 ученых со всего мира забила тревогу и попросила раскрыть более детально данные обо всех методах заражения коронавирусом.

«Мы признаем, что в этой области появляются доказательства, и поэтому мы должны быть открыты к этой возможности и ее последствиям, а также мерам предосторожности, которые необходимо принять», – отметила Бенедетта Аллегранци, официальный представитель ВОЗ во время виртуальной пресс-конференции.

«Нельзя исключать возможность передачи по воздуху в особенно людных общественных местах. Однако доказательства должны быть собраны и правильно истолкованы», – продолжила Бенедетта Аллегранци, порекомендовав применять более активно вентиляцию в закрытых помещениях и социальное дистанцирование. «Когда это невозможно, мы рекомендуем носить маски», – добавила она.

Напомним, что более 200 международных ученых в понедельник призвали ВОЗ и международное медицинское сообщество признать потенциал передачи Covid-19 воздушным путем.

ВОЗ, которая уже подверглась критике за задержку с рекомендацией масок, была обвинена в том, что она отказывается видеть факт накопления в воздухе вируса, который за шесть месяцев убил более 500 000 человек и привел к заражению более 12 миллионов человек по всему миру.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 08.07.20

Суточная прибавка больных Covid-19 в России пошла вверх. / Президент Бразилии подхватил коронавирус. / Протестующие в Белграде на время захватили здание парламента. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»