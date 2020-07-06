Ученые со всего мира просят ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

Международная группа ученых обратилась к Всемирной организации здравоохранения с требованием признать, что коронавирусная инфекция передается воздушным путем. Основной целью профилактики массовых заражений должно стать усовершенствование вентиляции помещений.

ВОЗ считает, что основным способом передачи Covid-19 является жидкость, которая попадает на поверхности от больных коронавирусом. 239 ученых со всего мира подписали письмо о необходимости признания того, что инфекция передается по воздуху, передает CNN.

Мелкие капли могут долго оставаться в воздухе плохо проветриваемого помещения и нести угрозу заражения. «Мы надеемся, что ВОЗ придет в себя и признает важную роль аэрозолей, хотят ли они называть это воздушной передачей или нет», – отметил один из подписантов, профессор Университета Мэриленда Дональд Милтон.

Бар, где люди кричат из-за громкой музыки, стоят близко друг к другу, смеются и много общаются, ученый назвал «идеальным штормом». В таких местах нарушена циркуляция воздуха и высокая влажность. Профессор также привел в пример школы, студенческие общежития, церкви и другие места, где собирается много людей.

Милтон сказал, что лучший способ защиты от мелких капель, висящих в воздухе, – это респиратор. Кроме того, ученый рекомендовал усовершенствовать вентиляцию помещений массового скопления людей, чтобы исключить рециркуляцию выдыхаемого воздуха, а также поставить воздушные фильтры. По мнению профессора, об этих мерах профилактики необходимо уведомить население всей планеты.

Женева, Зоя Осколкова

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