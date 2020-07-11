В России снизился суточный прирост заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 6611 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 1766 (26,7%). Судя по данным федерального оперативного штаба, прирост заразившихся сократился – накануне было зафиксировано 6 635 новых случаев.

В сообщении уточняется, что в числе регионов с наименьшими темпами прироста за сутки Ненецкий и Чукотский автономные округа (0%), Москва и Московская область (0,3%), Северная Осетия и Чечня (0,4%), а также Калининградская область (0,5%). В то же время общее количество случаев заражения достигло 720 547 (+0,9%) в 85 регионах РФ. Это четвертое место в мире (в США 3,1 млн заболевших, в Бразилии – 1,8 млн, в Индии – 820 тысяч).

За сутки в России подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом, значительная часть из которых зафиксирована в Санкт-Петербурге (42), Москве (29) и Красноярском крае (13). При этом выздоровели 497 446 пациентов, в том числе 8 378 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 22,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 320 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тысяч 896 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.20

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