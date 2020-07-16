В России снова выросло число новых заражений коронавирусом и смертей от него

В России за последние сутки зарегистрировано 6428 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне суточная прибавка заболевших составила 6422 человека. Всего в России выявлено 752 797 случаев заражения коронавирусом, а прирост инфицированных за сутки составил 0,9%.

Из вновь заболевших у 1549 человек (24,1%) не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Самое большое число новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 531 (всего 231 801). Это самый низкий показатель заболевших с начала апреля, отметили в столичном оперштабе.

На втором месте – Свердловская область (+349, всего 16 984), на третьем – Санкт-Петербург (+256, всего 28 662). В пятерку регионов-лидеров по суточному приросту заболевших также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (+252, всего 13 245) и Нижегородская область (+221, всего 20 984). Кроме того, более 200 новых случаев Covid-19 выявлено в Алтайском крае (+215).

За истекшие сутки от коронавируса и его последствий в России скончались 167 человек, из них 24 – в Москве, 22 – в Санкт-Петербурге и 16 – в Красноярском крае. Днем ранее зафиксировано 156 смертей от инфекции. Всего с начала пандемии в стране от Covid-19 умерло 11 937 человек.

В то же время за день в России выздоровели 8 443 пациента, всего излечились от инфекции 531 692 человека.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено более 24 миллионов лабораторных исследований на коронавирус, а за последние сутки выполнено 298 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование находятся 273 267 человек.

Всего в мире на выявлено более 13,56 млн больных коронавирусной инфекцией, умерли свыше 584,3 тыс. человек. Выздоровели более 7,8 млн человек. Тройка стран-лидеров по числу подтвержденных случаев заражения не изменилась – США (почти 3,5 млн), Бразилия (1,9 млн) и Индия (968,8 тыс.). Россия по-прежнему занимает четвертое место.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.07.20

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