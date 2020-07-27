российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 июля 2020, 17:37 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Советник президента США заразился коронавирусом

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заразился коронавирусом, его тест показал положительный результат, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит данные собственных источников.

Как сообщается, у советника Дональда Трампа выявили коронавирус после семейного мероприятия, сейчас он находится на самоизоляции дома.

С конца прошлой недели О'Брайан не появлялся в офисе, сейчас он продолжает работать дистанционно.

Стоит отметить, что за время пандемии в США выявили 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 150 тысяч заболевших COVID-19 умерли.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

На Ямале коронавирусом заболели более 10,5 тысяч человек. / Жительниц Австралии приговорили к условному сроку за драку из-за туалетной бумаги. / Депутатов ЕГД за счет бюджета проверили на антитела к коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

МИД Германии выступил против возвращения РФ в G-8

В Колорадо внедорожник въехал в толпу митингующих за права темнокожих

В Сиэтле в столкновениях с протестующими пострадали 59 полицейских

Строительство «Северного потока – 2» встало из-за нереста трески

Ученые из США заявили о создании прибора мгновенно выявляющего Covid-19

Ученые нашли очередную пользу употребления шоколада

Тысячи пчел слетелись на пляж в США

Британия обвинила Россию в создании космического оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая, США,