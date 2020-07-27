Советник президента США заразился коронавирусом

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заразился коронавирусом, его тест показал положительный результат, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg, которое приводит данные собственных источников.

Как сообщается, у советника Дональда Трампа выявили коронавирус после семейного мероприятия, сейчас он находится на самоизоляции дома.

С конца прошлой недели О'Брайан не появлялся в офисе, сейчас он продолжает работать дистанционно.

Стоит отметить, что за время пандемии в США выявили 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 150 тысяч заболевших COVID-19 умерли.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

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