В России не уменьшается число новых заражений коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 5267 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Из новых ковид-пациентов у 1380 (26,2%) не было никаких симптомов инфекции. Накануне суточная прибавка заболевших составила 5204 человека. Общее число случаев инфицирования выросло до 871 894, отметили в штабе.

Суточный прирост заболеваемости Сovid-19 в среднем по стране составил 0,6%. В число регионов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Московская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия (по 0,2%), Москва, Тыва, Карачаево-Черкесия, Забайкалье, Калужская, Брянская, Смоленская и Липецкая области (по 0,3%).

Наибольшее количество новых случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в Москве – 684 (всего 245 468 заболевших). Среди регионов с самым большим суточным приростом зараженных – Свердловская область (+183, всего 21 725), Ханты-Мансийский автономный округ (+160, всего 17 349), Московская область (+159, всего 64 397). Пятерку лидеров антирейтинга, как и вчера, замыкает Санкт-Петербург – в Северной столице выявлено 159 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, всего с начала пандемии – 32 418.

За последние сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом, тогда как днем ранее от последствий ковида умерли 139 человек. Число летальных исходов достигло 14 606.

В то же время за день выздоровел 7331 пациент, а за период пандемии – 676 357.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 283 тыс. – за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 245,3 тыс. человек.

Россия остается на четвертом месте по числу заражений Covid-19 в мире, а по количеству смертей страна занимает 11-е место.

Всего в мире выявлено свыше 18,8 млн случаев коронавируса, скончались более 707,7 тыс. заболевших.

Первое место по числу инфицированных занимают США, где инфекцию диагностировали у 4,82 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Вторую и третью строчки занимают Бразилия и Индия – 2,85 млн и 1,96 млн случаев заражения соответственно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.20

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