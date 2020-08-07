Суточный прирост заболевших Covid-19 в России снова превысил 5,2 тыс. человек

За последние сутки в России подтверждены 5241 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. У 1421 (27,1%) заболевших не было никаких клинических проявления Covid-19. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 877 135 случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Отметим, что днем ранее суточный прирост заболевших также был больше 5 тыс. человек – этот показатель составил 5267 инфицированных.

На протяжении нескольких последних дней прибавка больных Сovid-19 за сутки в среднем по стране составляет 0,6%. За минувший день ни одного нового случая коронавируса не зарегистрировано в Ненецком автономном округе, а наименьшие темпы прироста заболеваемости зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (по 0,2%). В Москве, Забайкалье, а также в Новгородской, Брянской и Смоленской областях данный показатель равняется 0,3%.

Наибольший суточный прирост заболевших – в Москве (+686). На втором месте – Свердловская область (+180). Далее следуют Московская область (+158) и Санкт-Петербург (+157). Пятерку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ (+143).

За минувшие сутки в России скончались 119 больных Covid-19, наибольшее число смертей зарегистрировано в Санкт-Петербурге -18, в столице скончались 12 пациентов, по 8 летальных случаев зарегистрировано в Свердловской и Иркутской областях. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 14 725 человек. За этот период в России излечились от инфекции 683 592 человека, в том числе за последние 24 часа – 7 235 человек.

Всего в мире, по данным статистического ресурса Worldometers, выявлено почти 19,3 млн больных Covid-10, скончались почти 718 тыс. человек, выздоровели свыше 12,3 млн пациентов.

Тройку стран-антилидеров по заболеваемости занимают США, где выявлено свыше 5 млн случаев заражения. На втором месте – Бразилия (2,9 млн заболевших), на третьем – Индия (свыше 2 млн зараженных). Россия занимает четвертое место.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

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