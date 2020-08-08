В России коронавирус выявили еще у 5212 человек – темп прироста не снижается

В России за последние сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Без симптомов болезнь протекает у 25,6% инфицированных. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 5241 человек. Стоит отметить, что четвертый день подряд число зарегистрированных новых случаев заражения в России превышает 5,2 тыс. человек. На сегодняшний день число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 882 347. Суточный прирост заболеваемости, как и в предыдущие несколько дней, составил 0,6%. На лечении остаются 177 286 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные официальной статистики.

Самая большая суточная прибавка инфицированных зарегистрирована в Москве (+691). На втором месте по-прежнему Свердловская область (+178). В Подмосковье выявлен 161 вновь заболевший, в Санкт-Петербурге – 155. На пятое место поднялся Ставропольский край, где подтверждено 137 новых случаев инфекции.

За последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 129 человек, общее число смертей достигло 14 854.

За сутки в России выздоровели 6615 больных Covid-19, за весь период пандемии – 690 207.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 30,3 млн исследований на коронавирус, в том числе 303 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 242,6 тыс. человек.

Всего в мире коронавирус выявлен более чем у 19,38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Свыше 4,94 млн случаев приходится на США. В Бразилии Covid-19 заболели почти 3 млн человек, в Индии – более 2,08 млн инфицированных. Россия в антирейтинге стран с самым большим числом подтвержденных случаев коронавируса занимает четвертое место. В мире от последствий инфекции скончались более 721,4 тыс. человек, вылечились 11,7 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.08.20

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