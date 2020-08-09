Число выявленных случаев Covid-19 в России за сутки выросло на 5189

В России за минувшие сутки зарегистрировано 5189 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне суточный прирост заболевших составил 5212 человек. У 26,6% вновь инфицированных не наблюдалось никаких симптомов заболевания. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 887 536. Темп прироста заболеваемости по-прежнему составляет 0,6%.

За последние сутки ни одного случая заражения не зафиксировано в Ненецком автономном округе, а наименьший суточный прирост отмечен в Северной Осетии (0,1%), а также в Московской области и Кабардино-Балкарии (по 0,2%).

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+689). Далее идут Свердловская область (+184), Санкт-Петербург (+160), Ханты-Мансийский автономный округ (+150). На пятом месте по числу вновь заболевших оказалась Московская область (+149).

За последние сутки в стране от коронавируса скончались 77 человек, общее число летальных исходов достигло 14 931. Выздоровели 3215 пациентов, за весь период пандемии – 693 422.

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 298 тыс. – за минувший день. Под медицинским наблюдением остаются почти 242 тыс. человек.

Всего в мире коронавирусом заразилось свыше 19,65 млн человек, скончались более 727 тыс. заболевших, выздоровели свыше 11,9 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.20

Сводка по коронавирусу: 184 новых заболевших в Свердловской области. / В Крыму за сутки выявлено более 30 новых случаев COVID-19. / На Южном Урале скончались еще 4 человека, зараженные ковид. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»