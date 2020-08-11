В Ивановской области более 50 детей подхватили коронавирус в лагере

В Ивановской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере – заболели 58 человек, подавляющее большинство – дети.
Заболевание выявлено в лагере «Улыбка Лежневского района». Диагноз Covid-19 поставлен 52 детям и 6 взрослым, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы департамента здравоохранения региона Алексея Буянкина.
Отмечается, что переносят заболевание в легкой форме, никто из них не госпитализирован.
На сегодняшний день в Ивановской области зарегистрировано 6700 случаев заражения коронавирусом, скончались 108 заболевших, выздоровел 5401 пациент.
Иваново, Наталья Петрова
Иваново. Другие новости 11.08.20
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