В Ивановской области более 50 детей подхватили коронавирус в лагере

В Ивановской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в детском оздоровительном лагере – заболели 58 человек, подавляющее большинство – дети.

Заболевание выявлено в лагере «Улыбка Лежневского района». Диагноз Covid-19 поставлен 52 детям и 6 взрослым, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы департамента здравоохранения региона Алексея Буянкина.

Отмечается, что переносят заболевание в легкой форме, никто из них не госпитализирован.

На сегодняшний день в Ивановской области зарегистрировано 6700 случаев заражения коронавирусом, скончались 108 заболевших, выздоровел 5401 пациент.

Иваново, Наталья Петрова

Иваново. Другие новости 11.08.20

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