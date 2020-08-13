В России за сутки выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5057 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 5102 человека. У 26,3% вновь инфицированных не было никаких симптомов заболевания. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 907 758. Темп прироста заболеваемости за сутки вновь составил 0,6%.

За минувший день ни одного случая заражения не зарегистрировано в двух регионах – Ненецком автономном округе и на Чукотке. При этом наименьший суточный прирост отмечен в Московской и Смоленской областях, Северной Осетии и Чечне – по 0,2%. В Москве и еще четырех регионах – Владимирской и Липецкой областях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии этот показатель составляет 0,3%.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Москве (+692). Далее идут Свердловская область (+162), Санкт-Петербург (+160), Московская область (+148). На пятом месте оказалась Нижегородская область (+130).

За последние сутки в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 124 человека. Больше всего смертей отмечено в Санкт-Петербурге – 15. В Москве умерли 11 пациентов, в Архагельской, Свердловской и Новосибирской областях – по 7 человек, в Омской области – 5. Общее число летальных исходов в РФ достигло 15 384. Выздоровели за сутки 6098 пациентов, за весь период пандемии – 716 396.

По данным Роспотребнадзора, в стране за минувшие сутки проведено 298 тыс. исследований на коронавируса, а с начала пандемии – более 31,5 млн. Под наблюдением медиков остаются более 233,8 тыс. человек.

Всего в мире коронавирусом заразилось более 20,62 млн человек, скончались свыше 749,4 тыс. заболевших, говорят данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу подтвержденных случаев инфицирования по-прежнему США (5,19 млн), за ними следуют Бразилия (3,16 млн) и Индия (2,39 млн). Россия находится на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.08.20

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