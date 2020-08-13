Ученые выявили связь между резус-фактором и риском заразиться коронавирусом

Ученые обнаружили связь между резус-фактором и риском заражения коронавирусом. Согласно выводам исследователей из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия), люди с отрицательным резус-фактором чаще подвержены инфицированию Covid-19 и тяжелее переносят заболевание. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Ученые изучили показатели распространения коронавирусной инфекции в 126 странах и пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений был характерен для стран с большим количеством людей с отрицательным резус-фактором. Речь идет от таких странах, как США, Бразилия, Великобритания, Испания, Австрия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия.

Согласно выводам исследования, для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом, пишут «Известия».

Стоит отметить, что ранние научные работы показали, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний, что может повлиять на появление осложнений при Covid-19.

Напомним, в конце апреля стали известны результаты проведенных в Китае исследований о возможной связи частоты и тяжелого течения коронавирусной инфекции с группой крови. Исследования показали, что люди со второй группой крови больше подвержены риску инфицирования коронавирусом нового типа.

В мае в Минздраве России заявили об отсутствии «достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.08.20

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