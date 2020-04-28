Китайские ученые назвали самую уязвимую перед коронавирусом группу крови

В Китае провели исследования о возможной связи частоты и тяжелого течения новой коронавирусной инфекции с группой крови. Оказалось, что люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19. О результатах нескольких исследований рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По словам медика, исследования показали, что люди со второй группой крови больше подвержены риску инфицирования коронавирусом нового типа.

Более того, подчеркнул он, среди жертв COVID-19 также было больше пациентов со второй группой крови. По словам медика, их доля составляла почти 40%.

В то же время Круглый отметил, что информации из других стран по этой теме пока не поступало. В связи с этим врач отметил, что пока трудно оценить достоверность выводов китайских исследователей. «Какие результаты в других странах, мы не знаем, сейчас идет накопление данных», – цитирует Круглого агентство новостей «Москва».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.20

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