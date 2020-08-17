Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться

В России за минувшие сутки зарегистрировано 4892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах, информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Днем ранее суточная прибавка заболевших составила 4969 человека. У 26,1% вновь зараженных не было никаких клинических проявлений заболевания. Всего в России число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 927 745. Суточный темп прироста заболеваемости второй день подряд составил 0,5%.

За минувший день ни одного случая заражения не выявлено в двух регионах – Ненецком автономном округе и на Чукотке. Стоит отметить, что в НАО новых случаев инфицирования не регистрируют уже второй день подряд.

Наименьший суточный прирост заболевших отмечен в Московской области, Чечне и Северной Осетии (по 0,2%). В Москве и еще семи регионах – Брянской, Смоленской областях, Тыве, Камчатке, Забайкалье и Кабардино-Балкарии суточный прирост составил 0,3%.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+690). На втором и третьем местах антирейтинга остались Санк-Петербург (+159) и Московская область (+153) соответственно. В пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших также вошли Свердловская область (+141) и Ставропольский край (+132). Больше 100 новых случаев Covid-19 за сутки также выявлено в Ростовской (+127), Нижегородской (+120) областях, Красноярском крае (+118), а также Иркутской (+114), Оренбургской и Ульяновской (по +102) областях.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса скончались 55 человек (днем ранее 68). Больше всего смертей отмечено в Москве – 10. Общее число летальных исходов в России достигло 15 740. Выздоровели за сутки 3133 пациента, за весь период пандемии – 736 101.

По информации Роспотребнадзора, в стране за минувшие сутки выполнено 230 тыс. исследований на коронавирус, а с начала пандемии – более 32,7 млн. Под наблюдением медиков остаются более 228,3 тыс. человек.

Всего в мире коронавирусная инфекция выявлена у более 21,6 млн человек, умерли свыше 775,4 тыс. заболевших, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу подтвержденных случаев инфицирования США (5,4 млн), далее следуют Бразилия (3,3 млн) и Индия (2,6 млн). Россия занимает четвертое место.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.20

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