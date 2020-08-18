Коронавирус нашли у министра энергетики Новака

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин в Благовещенске, отметив, что глава Минэнерго лечится в российской столице. Тест на Covid-19 у Новака показал положительный результат во время рабочей поездки на Дальний Восток.

По словам премьера, министр «прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие» (цитата по «Интерфаксу»). Мишустин пожелал Новаку здоровья.

Позднее в Минэнерго уточнили, что заболевание у министра протекает бессимтомно, добавив, что Новак продолжит работать удаленно.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у нескольких журналистов правительственного пула, которые должны были сопровождать главу кабмина РФ в поездке по Дальнему Востоку. Заболевших представителей СМИ изолировали в Петропавловске-Камчатском и доставили в Москву самолетом МЧС. Позднее в Благовещенске еще у нескольких корреспондентов подтвердился Covid-19. Их тоже изолировали и отправили в Москву.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, что Михаил Мишустин переболел Covid-19 в конце апреля – начале мая. Среди министров правительства РФ, перенесших коронавирус, – глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минстроя Владимир Якушев. Также коронавирусной инфекцией переболел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.20

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