В двух регионах России вторые сутки не фиксируют новые случаи коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 4748 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. У 29% вновь инфицированных не было никаких симптомов заболевания, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Накануне суточная прибавка заболевших составила 4892 человека, она сокращается четверый день подряд. Всего на сегодняшний день в России выявлено 932 493 случая коронавирусной инфекции. Темп прироста заболевших третий день подряд составил 0,5%.

За минувшие сутки ни одного случая заражения не выявлено в двух регионах – Ненецком автономном округе и на Чукотке. Стоит отметить, что в НАО и Чукотском автономном округе новых случаев инфицирования не регистрируют уже второй день подряд.

Наименьший суточный прирост заболевших зафиксирован в Карелии (0,1%). В Московской, Смоленской, Брянской областях, Северное Осетии, Калмыкии и Забайкалье этот показатель составил 0,2%.

Регионы с наибольшим суточным приростом заразившихся коронавирусом вновь возглавила Москва (+693). На втором месте антирейтинга – Сантк-Петербург (+157), на третьем – Свердловская область (+149). В Подмосковье зарегистрировано 145 новых случаев инфицирования, в Ставрополье – 128, в Ростовской области – 128. Еще в четырех регионах количество новых случаев заражения не менее сотни – Красноярский край (+117), Нижегородская область (+116), Иркутская область (+108) и Оренбургская область (+100).

За сутки в стране от Covid-19 скончались 132 человека (днем ранее 55). Больше всего летальных исходов отмечено в Санкт-Петербурге – 19. В Москве умерли 11 пациентов. Девять больных скончались в Иркутской области, по 8 – в Алтайском крае и Омской области. Еще в 40 регионах страны число умерших от последствий коронавируса составило от одного до пяти человек. Общее число смертей от Covid-19 в России достигло 15 872. Выздоровели за сутки 6537 пациента, за весь период пандемии – 742 628.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки проведено 184 тыс. исследований на коронавирус, а с начала пандемии – более 32,9 млн. Под наблюдением медиков остаются более 225,7 тыс. человек.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 21,8 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше 774,1 тыс. заболевших, излечились от болезни более 13,8 млн пациентов. На первом месте по числу заболевших по-прежнему США (более 5,44 млн), затем следуют Бразилия (почти 3,36 млн) и Индия (2,7 млн). Россия находится на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.20

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