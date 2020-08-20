В России пятый день подряд выявили менее 5000 зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. У 23,3% новых заболевших не было никаких симптомов Covid-19, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Днем ранее суточный прирост инфицированных составил 4828 человек. Стоит отметить, что пятый день подряд в России регистрируется менее 5 тысяч заразившихся коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 942 106 случаев Covid-19. Суточный темп прироста инфицированных вновь составил 0,5%.

За последние 24 часа ни одного случая заражения не выявлено в двух регионах – Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Наименьшая суточная прибавка заболевших зафиксирована в Чечне, а также Московской и Брянской областях (по 0,2%).

Наибольшее число вновь зараженных зарегистрировано в Москве (+688). Далее идут Санкт-Петербург (+160) и Московская область (+157). В пятерку регионов – лидеров антирейтинга также вошли Свердловская область (+139) и Нижегородская область (+132). Больше сотни новых случаев заражения также зафиксировано в Ставрополье (+129), Ростовской области (+127), Красноярском крае (+114) и Иркутской области (+104).

За минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 110 человек. Больше всего смертей в Санкт-Петербурге – 15. В российской столице умерли 11 пациентов. Еще 6 летальных исходов зарегистрировано в Свердловской области, по 5 – в Красноярском крае, Новосибирской и Омской области.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России достигло 16 099. Выздоровели за день 6090 пациентов, за весь период пандемии – 755 513.

По сведениям Роспотребнадзора, за последние сутки в стране проведено 291 тыс. исследований на коронавирус, с начала пандемии – более 33,5 млн. Под наблюдением врачей остаются более 224,1 тыс. человек.

В мире, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 22,41 млн человек. За сутки выявлено почти 265 тысяч вновь инфицированных. Скончались свыше 787,6 тыс. заболевших, вылечились более 14 млн пациентов. На первом месте по числу заболевших остаются США (более 5,52 млн), на втором и третьем – Бразилия (3,45 млн) и Индия (2,83 млн). Россия по-прежнему на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

В Свердловской области от коронавируса скончались еще 6 человек. / В Крыму от коронавируса скончались еще 2 человека. / Во Франции за сутки выявлено более 3500 случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»