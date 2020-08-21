Коронавирус выявлен еще у 4870 россиян

В России за сутки зарегистрировано 4870 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Из них 26,5% не имели симптоматики. Накануне суточный прирост заболевших составил 4785 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 946 976 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах.

Самое большое число новых инфицированных зафиксировано в Москве (+690). На втором и третьем местах антирейтинга расположились Санкт-Петербург (+181) и Московская область (+151). За ними следуют Ставропольский край (+132) и Ростовская область (+128). Еще в четырех регионах выявлено больше 100 новых случаев заражения. В их числе Нижегородская область (+127), Свердловская область (+124), Красноярский край (+117) и Иркутская область (+101).

Меньше всего вновь заболевших зарегистрировано в Еврейской автономной области (+1), на Чукотке (+2) и в Ненецком автономном округе (+4).

За последние сутки в стране от коронавирусной инфекции скончались 90 человек. Большинство смертей зафиксировано в Москве (12), Свердловской области (8), Красноярском крае (7), а также в Санкт-Петербурге и Новосибирской области – по 6 летальных исходов. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в России достигло 16 189.

Выздоровели за минувший день 5817 пациентов, за весь период пандемии – 761 330.

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки в стране проведено 304 тыс. исследований на коронавирус, с начала пандемии – более 33,8 млн. Под наблюдением врачей остаются более 222,3 тыс. человек.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 22,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. За весь период пандемии умерли свыше 793, тыс. заболевших, выздоровели более 14,4 млн пациентов.

США с более чем 5,57 млн зараженных остаются самой пострадавшей от коронавируса странно. На втором месте по-прежнему Бразилия (3,5 млн инфицированных), на третьем – Индия (2,9 млн заболевших). Россия остается на четвертом месте, опережая ЮАР (599,94 тыс.).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.08.20

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