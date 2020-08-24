В России зафиксировали минимальное число смертей от Covid-19 за неделю

За последние 24 часа в России подтверждено 4744 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Единственным субъектом, где не был отмечен прирост заболевших, стал Ненецкий автономный округ. Днем ранее в стране было выявлено 4852 инфицированных. На сегодняшний день в России зарегистрировано 961 493 случая коронавирусной инфекции во всех регионах. Суточный темп прироста заболеваемости составил 0,5%. У 23,2% вновь заболевших ни было никаких симптомов.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Москве (+625). За столицей следуют Санкт-Петербург (+182) и Московская область (+148). В пятерку лидеров антирейтинга также вошли Ростовская область (+131) и Ставропольский край (+129).

В течение суток в стране от новой коронавирусной инфекции скончались 65 человек (днем ранее – 73). Это наименьший показатель за последние семь дней. Общее число смертей от Covid-19 в России достигло 16 448.

Выздоровели за минувший день 2456 пациентов, за весь период пандемии – 773 095.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в стране проведено 247 тыс. исследований на коронавирус, с начала пандемии – более 34,6 млн. Под наблюдением врачей остаются более 217,7 тыс. человек.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 23,4 миллиона человек, говорят данные Университета Джонса Хопкинса. За весь период пандемии скончались свыше 808,9 тыс. заболевших.

США по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных – более 5,7 млн. На второй строчке остается Бразилия (3,6 млн зараженных), к ней подбирается Индия (более 3,1 млн заболевших). Россия находится на четвертом месте.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.20

В Зауралье коронавирусом за сутки заболели 22 человека. / За сутки от Covid-19 на Среднем Урале умерли шесть человек. / В Роспотребнадзоре рассказали о совместимости прививок от энцефалита и коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»