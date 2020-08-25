В России вдвое выросла суточная смертность от коронавируса

В России в течение суток выявили 4696 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с Covid-19, ни одного случая заражения за последние 24 часа не зафиксировано на Чукотке. У 26,7% вновь инфицированных не было никаких симптомов инфекции. Днем ранее суточный прирост зараженных составил 4744 человека. Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране достигло 966 189.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве (+681), Санкт-Петербурге (+179), Московской области (+143), Ростовской области (+130), Хабаровском крае (+125). Кроме того, больше ста вновь зараженных выявлено в Ставропольском крае (+123), Нижегородской области (+112), Свердловской области (+116) и Красноярском крае (+113).

За сутки умерли от последствий коронавируса умерли 120 человек – это почти вдвое больше, чем накануне (65). Больше всего жертв в Санкт-Петербурге (15) и Москве (12). Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России достигло 16 560.

Выписаны по выздоровлению 6652 человека, всего с начала пандемии – 779 747 человек.

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в стране проведено 187 тыс. исследований на коронавирус, с начала пандемии – более 34,8 млн. Под наблюдением медиков остаются более 214,5 тыс. человек.

В мире количество заболевших Covid-19 на данный момент достигло 23,65 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше 813,2 тыс. пациентов, выздоровели более 16,5 млн человек.

США остаются на первом месте по числу зараженных – более 5,74 млн. На второй и третьем местах по-прежнему Бразилия (более 3,62 млн зараженных) и Индия (почти 3,2 млн заболевших). Россия удерживает четвертую строчку антирейтинга.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.20

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