Число новых случаев Covid-19 в России снижается четвертый день подряд

За сутки в России выявлено 4676 заболевших Covid-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с короновирусом. У 26,8% вновь зараженных не было клинических проявлений заболевания. Накануне суточный прирост заболевших составил 4696 человека. Надо отметить, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране снижается четвертый день подряд. Общее число подтвержденных случаев заражения в России достигло 970 865. Темп прироста заболеваемости остается на уровне 0,5%.

Наибольшее число вновь инфицированных зафиксировано в Москве (+640), Санкт-Петербурге (+181), Московской области (+143), Ростовской области (+130), Нижегородской области (+129). Также больше сотни новых случаев заражения зарегистрировано в Свердловской области (+122), Ставропольском крае (+114), Красноярском крае (+114) и в Волгоградской области (+108).

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 115 человек. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Санкт-Петербурге (18), Свердловской области (12) и Москве (11). Общее число жертв коронавируса в России достигло 16 683.

Выписаны по выздоровлению 6403 человека, всего с начала пандемии – 786 150 человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, за сутки в стране проведено 345 тыс. исследований на коронавирус, с начала пандемии – более 35,1 млн. Под наблюдением медиков остаются более 211,2 тыс. человек.

В мире количество заболевших Covid-19 сегодня превысило 24 млн человек, свидетельствуют данные Worldometer. Медики зафиксировали свыше 24 078 990 случаев коронавируса. Умерли более 823,8 тыс. заболевших, выздоровели – свыше 16,62 млн человек.

Тройка стран, лидирующих по числу инфицированных, не изменилась – США (более 5,95 млн заболевших, Бразилия (свыше 3,67 млн) и Индия (более 3,23 млн). Россия остается на четвертой строчке.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.20

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