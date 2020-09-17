Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом звезда сама сообщила в Instagram.

Певица написала, что у нее было два варианта – сидеть дома и бояться заразиться, или начать работать и выступать с риском заболеть.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», – сообщила Нетребко.

Певица добавила, что у ее мужа Юсифа обнаружены антитела, сын Тияго в порядке. «Я рада, что для меня теперь это закончится», – заключила Нетребко.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.09.20

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