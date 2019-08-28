Анна Нетребко: «Киркоров посоветовал мне сходить в Ельцин-центр» (ФОТО)

Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые приехали в Екатеринбург, чтобы спеть популярные классические арии на открытии нового конгресс-центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня певцы дали пресс-конференцию, на которой поделились первыми впечатлениями о городе (зал, где им предстоит выступать, они еще не видели).

Анна Нетребко рассказала, что перед приездом в Екатеринбург ее проинструктировал Филипп Киркоров: «Обязательно сходи в Ельцин-центр, тебе понравится». Но пока она успела только пройти мимо. При этом певица призналась, что относится к эпохе Ельцина без энтузиазма: «Слава богу, я была закрыта в консерватории и занималась вокалом. Все то, что происходило в стране в то время, меня особо не коснулось. Я к этой эпохе без энтузиазма отношусь. Но Ельцин-центр, наверное, посетим. Но в первую очередь посетим Храм-на-Крови. Еще хотелось бы увидеть Музей камня. Город нам очень понравился, красивый, чистый, люди добрые, улыбаются», – поделилась звезда.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», когда они в следующий раз вернутся в Екатеринбург, Анна Нетребко ответила, что на следующий год у них запланирован первый большой тур по России. Правда, столицы Урала в списке перечисленных ею городов нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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