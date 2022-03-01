Ни Стинга, ни Мадонны. Конгресс-холл в Екатеринбурге так и не принял тех, ради кого строился

Конгресс-холл в Екатеринбурге, который строили ради концертов мировых звезд – таких как Мадонна или Стинг, – так и не принял их. И, по всей видимости, не примет в ближайшее время, учитывая, например, политическую позицию Мадонны по событиям на Украине.

Из звезд мировой величины в конгресснике выступали только Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов – на открытии концертного зала. Стинг должен был провести там концерт в 2020 году, но из-за коронавируса тур был отменен.

Объясняя необходимость строительства дорогостоящего сооружения, представители застройщика – «Русграда» – называли как раз концерты мировых звезд. «С учетом уровня акустического оборудования, которое мы планируем установить, Екатеринбург может рассчитывать на проведение концертов звезд мировой эстрады вроде Мадонны или Стинга», – рассказывал заместитель гендиректора «Русграда» Олег Аврамкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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