Почти все билеты на открытие конгресс-центра концертом Анны Нетребко уже раскуплены

В Екатеринбурге активно раскупают билеты на церемонию открытия конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где выступят оперная прима Анна Нетребко (сопрано) и ее супруг, тенор Юсиф Эйвазов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в самой дорогой ценовой зоне – первых рядах партера – на данный момент осталось около 40 билетов по 39 000 рублей. Примерно столько же мест осталось с 7 по 10 ряд, где один билет стоит 27 500 рублей. Есть свободные места по 9-10 тысяч рублей в последних рядах партера. А вот дешевые места в бельэтаже уже все проданы, хотя концерт состоится только 30 августа. На сайте конгресс-центра обещают, что в зале будет «уникальная акустика», на уровне лучших концертных залов мира.

Напомним, екатеринбургский конгресс-центр уже в процессе возведения стал требовать все больших трат. Первоначально предполагалось, что объект обойдется в 4 млрд рублей, но в этом году оказалось, что его стоимость стремится к 10 млрд рублей. Свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS, где ждут Владимира Путина. Первый вице-губернатор Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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