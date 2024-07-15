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Понедельник, 15 июля 2024, 12:33 мск

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Выставочник «Екатеринбург-Экспо» планируют расширить

Губернатор Евгений Куйвашев поручил свердловскому правительству рассчитать стоимость возможного строительства дополнительных помещений для МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Об этом заявил на пресс-конференции замглавы региона Дмитрий Ионин.

По его словам, востребованность выставочного центра. На прошедшей выставке «Иннопром-2024» были задействованы все четыре павильона. Новые площади могут пригодиться как для расширения стендов «Иннопрома», так и для проведения строительного форума «100+ TechnoBuild» и других крупных мероприятий.

Напомним, «Екатеринбург-Экспо» был построен специально для выставки «Иннопром» и введен в эксплуатацию в июне 2011 году. Летом 2019 года рядом с выставочником открылся «Конгресс-холл», построенный за 10 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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