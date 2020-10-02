Ждет ли Россию новый ковидный локдаун? Кремль и кабмин озвучили свои позиции

В Кремле высказались насчет возможности введения жестких ограничительных мер из-за ускорившегося распространения коронавируса в России. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение нового локдауна, как это было весной, в настоящее время не обсуждается.

«Речь об этом в настоящий момент не идет, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой продолжает работать, указав при этом, что решения, подобные введению нерабочих недель, принимает не Кремль. По его словам, это прерогатива правительственного штаба, который «основывается на мнении экспертов перед тем, как выступает с какими-то предложениями».

При этом Песков отметил, что в регионах уже принимаются меры по профилактике распространения коронавируса – есть, в частности, пример Москвы.

Добавим, что сама Голикова оценила ситуацию с ростом числа заболевших Covid-19 в России, как серьезную, но ожидаемую. Она призвала россиян соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. По ее словам, «у нас нет выбора – либо мы соблюдаем меры безопасности…, либо идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся».

Ранее сообщалось, что число новых заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 412, скончались 186 человек. Общее число случаев заражения в стране приблизилось к 1 млн195 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.10.20

По заболеваемости Covid-19 Россия вернулась к майским показателям – 9 412 инфицированных. / Мэрия Москвы вернулась к языку угроз: вице-спикер Госдумы раскритиковал антикоронавирусные меры в столице. / Свердловчане Куйвашеву о готовности больниц к новой волне коронавируса: «У нас медицина в регионе днище, к чему вы готовы?». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»