По заболеваемости Covid-19 Россия вернулась к майским показателям – 9 412 инфицированных

В России за сутки выявили 9 412 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах. Это максимум за последние четыре месяца – больше инфицированных было зарегистрировано только 23 мая (9 343). С начала сентября темп прироста суточной заболеваемости удвоился.

У 2 550 (27,1%) зараженных не было симптомов болезни. Суточный темп прироста заболеваемости второй день подряд остается на уровне 0,8%. Наименьший показатель – 0,3% – зафиксирован в Подмосковье, Тульской области, Чувашии и Чечне. Общее число заразившихся за весь период пандемии достигло 1 194 643.

Лидирует по числу новых случаев инфицирования столица – в Москве у 2 704 человек подтвердили коронавирус. Затем идут Санкт-Петербург (+302), Московская (+244), Ростовская (+209) и Нижегородская (+191) области.

Выросла и смертность, за сутки от Covid-19 умерли 186 пациентов (днем ранее – 169). За весь период пандемии коронавирус нового типа стал причиной смерти 21 077 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 6 054 и достигло 970 296 человек.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 34 млн человек. Число жертв превысило 1,02 млн человек, выздоровели свыше 23,8 млн пациентов. Наиболее пострадавшими от пандемии странами остаются США (7,27 млн), Индия (6,39 млн) и Бразилия (4,84 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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