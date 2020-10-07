Врач рассказал, как долго продлится рост случаев Covid-19 в России

Рост заражений коронавирусной инфекцией в России продлится еще две или три недели, затем ситуация должна выйти на стабилизацию. Такой прогноз дал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, подчеркнув, что полностью справиться с коронавирусом пока не удастся.

По словам медика, «к концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», передает ТАСС. Эксперт добавил, что спад заболеваемости, скорее всего, продлится до конца января. Впрочем, инфекционист отметил, что коронавирус полностью никуда не пропадет. По его словам, случаи инфицирования будут фиксироваться, так как еще не выявлена сезонность у вируса.

Как сообщал «Новый День», за предыдущие сутки в России зарегистрировали 11 615 случаев Covid-19. Больше было только 11 мая, когда выявили 11 656 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, скончались 21 663 человека. выздоровели 988 576.

Накануне президент России Владимир Путин заверил, что власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом, который «никуда не ушел».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.20

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