«Рискуют 15% тяжело переболевших Covid-19»: ученый – о новой опасности коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новой опасности коронавируса.

По его ученого, вирус является причиной того, что у части переболевших в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону – защитному белку, который выделяется клетками организма для борьбы с вирусами и некоторыми бактериями и в итоге блокирует их размножение. В итоге организм начинает подавлять собственный иммунитет.

Как отметил Гинцбург в комментарии РИА «Новости», чем больше ученые и медики получают информации о механизме патогенеза нового коронавируса, тем больше «понимают, что он становится в нашем представлении все более коварным».

В частности, по его словам, коронавирус провоцирует выработку «у 10-15% переболевших в тяжелой форме антител к интерферону», что «блокирует не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ».

Ученый также сообщил, что ожидаемое похолодание на следующей неделе будет благоприятствовать распространению коронавирусной инфекции в стране. По его словам, «мокрые ноги, простуда, холодные ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот».

Как сообщал «Новый День», сегодня Россия обновила рекорды по приросту заболевших Covid-19 и смертности от этого заболевания за сутки. За последние 24 часа в стране зарегистрировано 13 868 случаев заражения ковидом и 244 летальных исхода. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в РФ составило 1 326 178. За весь период эпидемии от коронавируса в стране умерло 22 966 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.10.20

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