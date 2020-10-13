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Вторник, 13 октября 2020, 11:28 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Коронавирус в России установил два антирекорда – суточный прирост и смертность

В России за сутки выявлено 13 868 заболевших коронавирусом – это максимальный показатель. Второй печальный рекорд – 244 летальных исхода. Такой высокой смертности от Covid-19 в стране не наблюдалось за весь период пандемии.

Суточный темп прироста заболеваемости вновь вырос до 1,1%. Общее число инфицированных коронавирусом за все время составило 1 326 178, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Чечне (+0,2%), Чувашии и Татарстане (+0,4%).

Наибольшее число новых случаев Covid-19 по-прежнему регистрируется в Москве (+4 618). В пятерку лидеров по заболеваемости входят Санкт-Петербург (+557), Московская (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская (+274) области. Меньше всего заболевших выявлено на Чукотке (+2) и в Ненецком автономном округе (+3)

Данные по новым выявленным случаям заражения коронавирусом в регионах РФ на 13.10

За минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти 244 человек. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в Москве (58). Таким образом, столица вернулась к июньским показателям смертности. 34 человека с Covid-19 умерли в Санкт-Петербурге.

За сутки выписано по выздоровлению 7 550 пациента, за весь период – 1 031 785 человек.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране провели свыше 51,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 172 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются свыше 271,2 тысячи человек.

В мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии выявлено почти 37,8 млн заболевших коронавирусом. Умерли 1,08 млн пациентов. Самое большое число заражений зафиксировано в США (свыше 7,8 млн), Индии (7,17 млн) и Бразилии (5,1 млн). Россия остается на четвертом месте по уровню заболеваемости.

Москва, Зоя Осколкова

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