Раскрыто, у кого плохо вырабатываются антитела к Covid-19 после вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, у каких групп людей вырабатывается недостаточно антител к коронавирусу после вакцинации.

По словам ученого, мало антител вырабатывается у пожилых граждан, особенно у людей старшей 80 лет. У них «иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых» и поэтому «антитела хуже вырабатываются», пояснил он в комментарии «Интерфаксу».

Кроме того, добавил Гинцбург, недостаточное количество антител у людей, злоупотребляющих алкоголем. «Если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует», – отметил исследователь.

Также, по его словам, проблемы с выработкой антител возникают у людей, переживающих стресс или находящихся в постоянном стрессе, и у граждан, принимающих противовоспалительные препараты, – «это, как правило, онкологические больные».

В то же время ученый отметил, что эти группы людей «плохо реагируют на любые вакцины» – у них плохо вырабатываются антитела к любым инфекциям.

Гинцбург также сообщил, что все врачи и учителя будут провакцинированы от ковида в течение ближайшего месяца, а дальше «начнется массовая вакцинация без профессиональной привязки».

Ранее сегодня гендиректор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию россиян препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.10.20

Вице-губернатор о желании людей тестироваться на Cоvid-19: «Давайте как-то без общего психоза». / В Сингапуре научились выявлять коронавирус в выдыхаемом воздухе. / Коронавирус настроен на деньги: в Москве туристам с детьми, вернувшимся из-за границы, отказывают в обещанном бесплатном тесте на covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»