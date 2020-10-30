В России впервые выявили более 18 000 новых случаев коронавируса

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые превысил 18 тыс. человек. За последние 24 часа в стране выявлено 18 283 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, в 22,3% из них у заболевших не было никаких симптомов болезни, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Лишь на Чукотке не зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования. Общее число заразившихся в России достигло 1 599 976, темп прироста заболевших за сутки составил 1,2%.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Москве – 5268. В топ-5 регионов по количеству новых заболевших также вошли Санкт-Петербург (+801), Московская (+524), Нижегородская (+401) и Архангельская (+325) области. Меньше всего новых заболевших зарегистрировано в Ненецком автономном округе (+4) и в Чечне (+12).

Напомним, что днем ранее в РФ было зарегистрировано 17 717 новых случаев заражения ковидом.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 355 пациентов. Больше всего новых жертв в Москве – 69, в Петербурге скончались 36 человек, в Ростовской области – 15. За весь период эпидемии в России от последствий коронавируса скончались 27 656 человек.

За сутки полностью выздоровели 14 519 человек. Общее число излечившихся от Covid-19 в России достигло 1 200 560 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено свыше 59,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 582 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются свыше 380,2 тыс. человек.

В мире, согласно статистике, которую ведет Университет Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в пятницу, 30 октября, превысило 45 млн. Жертвами ковида стали более 1,18 млн человек, выздоровели свыше 30 млн человек. Самая высокая заболеваемость регистрируется в США ‒ более 8,9 млн зараженных, Индии (8,08 млн) и Бразилии (5,49 млн). Напомним, за минувшие сутки в США корнавирус подтвердили у 89 тыс. человек – это максимальный показатель за все время эпидемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.20

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