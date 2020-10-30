В США установлен мировой рекорд суточной заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки в США Covid-19 подтвердили у 89 тыс. человек, что стало рекордным приростом новых случаев заражения, пишет Bloomberg. Число заражений подскочило в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но рекордсменами стали штаты Среднего Запада.

Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в Иллинойсе за неделю выявлено 35 тыс. новых случаев заражения Covid-19, а в Висконсине – 29,3 тыс. В штате Нью-Йорк (без учета мегаполиса) за 7 дней коронавирусом заразились 7,6 тыс человек, непосредственно в Нью-Йорке – 6,1 тыс. горожан.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США выявлено почти 9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От Covid-19 скончалось более 228 тыс. человек, а выздоровело лишь 3,5 млн пациентов.

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