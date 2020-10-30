Врачей упрекнули в частом назначении антибиотиков при Covid-19: «Не помогают, а их все равно выписывают»

Медики слишком часто назначают антибиотики при лечении Covid-19, хотя антибактериальная терапия в этом случае неэффективна. Об этом заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз», – отметил эксперт, чьи слова приводит ТАСС. По его оценке, с назначением антибиотиков «сегодня у нас на самом деле происходит хаос». В частности, указал Авдеев, на амбулаторном этапе лечения коронавирусной инфекции «назначают антибиотики почему-то сразу».

Специалист напомнил, что ковид – это вирусная инфекция, при которой применение антибиотиков не имеет никакой эффективности. При этом он отметил, что при коронавируса достаточно редко возникает бактериальная суперинфекция, для которой нужны антибиотики. По его словам, в стационарах подобных бактериальных инфекций встречается не более 10%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.20

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