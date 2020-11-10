Россиян предупредили об опасности приема антибиотиков при лечении Covid-19

Прием антибиотиков при коронавирусной инфекции необоснован, поскольку такие препараты не активны в отношении вирусов, но, несмотря на это, более 90% пациентов с Covid-19 получают антибактериальные лекарственные средства. Такое заявление сделал главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов. Эксперт предупредил, что необоснованная антибактериальная терапия грозит пациентам опасными последствиями.

По словам Козлова, более 90% пациентов с коронавирусом в настоящее время получают антибиотики не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Однако, подчеркнул специалист, антибактериальные препараты не подавляют вирусы, в том числе новый коронавирус SARS-Cov-2, поэтому коронавирусная инфекция Covid-19 не является показанием для применения антибиотиков. Он пояснил, что назначать антибиотики следует лишь при наличии признаков бактериальной инфекции.

По мнению Козлова, сложившая в настоящее время практика будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем.

Специалист предупредил, что неоправданный прием антибиотиков «приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям», передает «Интарфакс».

Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявлял, что врачи слишком часто назначают антибиотики при лечении Covid-19, хотя антибактериальная терапия в этом случае неэффективна. По его оценке, «назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, указывал, что антибиотики не нужны при легком течении ковида, их назначают при осложнениях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.20

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