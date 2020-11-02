Американские ученые определили период сохранения антител к Covid-19 у переболевших

Ученые из американского медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что антитела к новому коронавирусу сохраняются у переболевших Covid-19 в течение пяти месяцев. Выводы по итогам проведенного ими исследования опубликованы в журнале Science. Впрочем, специалисты предупредили, что наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавирусной инфекции.

В исследовании приняли участие 30,1 тыс. пациентов, перенесших ковид в легкой и умеренной форме. Как выяснилось, что у всех были обнаружены стойкие антитела к коронавирусу. При этом показатели 121 переболевшего изучались длительное время. У них регистрировался стабильный иммунный ответ на протяжении пяти месяцев.

Ранее глава клинического исследовании Центральной клинической больницы Никита Ломакин сообщил в интервью «Известиям», что гуморальный (антительный) иммунитет может исчезнуть у переболевших коронавирусом через три-пять месяцев. По истечении этого времени люди могут заразиться ковидом повторно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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