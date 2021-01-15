Британские ученые выяснили, на какой срок сохраняется иммунитет у переболевших Covid-19

Исследование британских медиков показало, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме до пяти месяцев. Таким образом, подтверждаются выводы американских специалистов, сделанные в ноябре прошлого года.

Как сообщает CNN со ссылкой на Общественное здравоохранение Англии (PHE), перенесенная инфекция понижает риск повторного заражения на 83% по сравнению с людьми, которые не болели коронавирусом. «Теперь мы знаем, что большинство тех, кто заразился вирусом и выработал антитела, защищены от повторного заражения, но мы еще не знаем, как долго длится защита», – говорит старший медицинский советник PHE Сьюзен Хопкинс.

В большинстве случаев иммунитет к вирусу сохраняется на протяжении пяти месяцев. При этом переболевший вполне способен заражать других людей, так как инфекция долгое время может сохраняться в носу и горле человека.

«Даже если вы считаете, что уже переболели и находитесь под защитой, очень маловероятно, что у вас разовьются тяжелые инфекции. Но все же существует риск, что вы можете повторно заразиться инфекцией и передать ее другим», – сказала Хопкинс.

В ноябре 2020 года к таким же выводам пришли ученые из американского медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке. Специалисты из США также предупредили, что наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавирусной инфекции.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 15.01.21

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