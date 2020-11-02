Прирост зараженных коронавирусом в России остается выше 18 000

В России за минувшие сутки выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, при этом в 25,1% случаев у заболевших не было симптомов Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Ни одного случая инфицирования не зарегистрировано на Чукотке. Общее число заразившихся в России достигло 1 655 038.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 4796. В топ-5 регионов по суточному приросту инфицированных вошли Санкт-Петербург (+923), Московская (+556), Нижегородская (+389) и Архангельская (+378) области. Меньше всего новых случаев заражения зафиксировано в Ненецком автономном округе (+4) и в Чечне (+13).

Как сообщал «Новый День», днем ранее в стране было зарегистрировано 18 665 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки от коронавируса скончались 238 пациентов. Больше всего их оказалось в Москве – 53, Удмуртии и Нижегородской области – по 12, а также в Ростовской области – 11.

С начала эпидемии в России от последствий коронавируса умерли 28 473 человек.

За минувший день полностью выздоровели 10 360 человек. Общее число выздоровевших в России достигло 1 236 033 человек.

По информации Роспотребнадзора, за весь период эпидемии в стране проведено свыше 61,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тыс. – за последние 24 часа. Под наблюдением медиков остаются 393,6 тыс тыс. человек.

В мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса перевалило за 46,5 млн. Жертвами Covid-19 стали 1,2 млн человек, выздоровели свыше 30,8 млн человек.

Антирейтинг по числу заболевших по-прежнему возглавляет США – более 9,2 млн случаев заражения. На втором месте Индия (более 8,2 млн), на третьем – Бразилия (свыше 5,5 млн). Россия остается на четвертом месте по уровню заболеваемости, но к ней вплотную приблизилась Франция (почти 1,5 млн зараженных).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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