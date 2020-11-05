Число новых случаев коронавируса в России второй день подряд превышает 19 000

В России за минувшие сутки выявили 19 404 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, у 25,6% заболевших не было никаких симптомов заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 1 712 858 (+1,1%). Напомним, днем ранее суточный прирост инфицированных впервые перевалил за отметку в 19 тысяч.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Дагестане (0,5%), а также в Татарстане, Чувашии и Марий Эл – по 0,6%.

Больше всего вновь заболевших выявлено в Москве (+5255). В топ-5 лидеров по количеству новых случаев коронавируса также вошли Санкт-Петербург (+1093), Подмосковье (+588), Нижегородская (+422) и Архангельская (+377) области.

Меньше всего новых случаев заражения зафиксировано в Ненецком автономном округе (+9) и на Чукотке (+4).

За минувший день от коронавируса скончались 292 пациента. Больше всего их в Москве – 67, Санкт-Петербурге – 26 и Нижегородской области – 11. За всё время эпидемии в стране от последствий ковида умерли 29 509 человек.

За сутки выздоровели 12 238 человек, а с начала эпидемии – 1 279169 человек.

По информации Роспотребнадзора, всего в России проведено более 63 млн тестов на коронавирус, в том числе 570 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются свыше 405,3 тыс. человек.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 48,1 млн человек, cообщает Университет Джонса Хопкинса. Жертвами коронавируса стали свыше1,22 млн человек, выздоровели более 31,6 млн человек.

Первое место по количеству выявленных случаев заражения сохраняют США – более 9,48 млн заболевших. На втором месте – Индия (свыше 8,36 млн), на третьем – Бразилия (свыше 5,59 млн).

Согласно данным портала Worldometer, за последние 24 часа в мире от коронавирусной инфекции умерло рекордное количество людей – 9067, больше всего в США (1201 жертв). Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 октября, когда от ковида умер 8831 житель планеты.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.11.20

«Люди за полчаса уходили в субкому», – ординаторы медуниверситета рассказали о работе в «красной зоне». / В Крыму отмечается рост числа пациентов с критической ишемией на фоне COVID-19. / Сводка по коронавирусу: восемь смертей, 287 заболевших. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»