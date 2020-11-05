В Турции стартовали испытания вакцины от коронавируса на людях

Турция приступила к клиническим испытаниям собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится специалистами университета Эрджиес, в городе Кайсери, передает РИА «Новости». Планируется, что все побочные эффекты препарата удастся установить к январю 2021 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране разрабатывается 13 вакцин от коронавируса. Власти надеются, что прививку от Covid-19 люди получат весной следующего года. При этом, по мнению Эрдогана, импортную вакцину можно будет применить до конца 2020 года.

В Турции коронавирусом заболели более 384 тысяч человек. Инфекция стала причиной смерти 10,5 тысячи пациентов.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 05.11.20

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