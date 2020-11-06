Коронавирус в России поставил новый рекорд – более 20 000 заболевших за сутки

В России впервые за сутки выявили больше 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с ковидом, за последние 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась у 20 582 человек, у 25,6% из них не было никаких симптомов болезни. Днем ранее в РФ выявили 19 404 случая заражения. В стране с начала эпидемии Covid-19 был обнаружен у 1 733 440 человек. Суточный темп прироста заболеваемости вновь поднялся до отметки в 1,2%.

Наименьшие темпы суточной прибавки заболевших зарегистрированы в Дагестане и Чувашии – 0,6%.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве – 6253, это максимум с 7 мая, когда было зарегистрировано 6703 заболевших за сутки. В пятерку регионов-лидеров по числу новых случаев заражения также вошли Санкт-Петербург (+1171), Подмосковье (+605), Нижегородская (+431) и Архангельская (+369) области.

В то же время за минувшие сутки от ковида скончались 378 пациента. Больше всего жертв в Москве – 69, Санкт-Петербурге – 54 и Ростовской области – 17. С начала эпидемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 29 887 человек.

За сутки выздоровели 16 995 человек, а за все время эпидемии излечились 1 296 124 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 63,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 524 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются свыше 407 тыс. человек.

В мире число заболевших ковидом достигло почти 48,7 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли свыше1,23 млн человек, выздоровели более 31,9 млн человек.

На первом по количеству выявленных случаев заражения по-прежнему США – более 9,6 млн заболевших, на втором – Индия (свыше 8,41 млн), на третьем – Бразилия (более 5,59 млн).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.11.20

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