«Ковидные» койки в России загружены более чем на 80% – глава Минздрава

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в России развернуто 260 тыс. коек, при этом занятость коечного фонда на сегодняшний день составляет 82%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По словам министра, есть регионы, в которых наблюдается дефицит коечного фонда, а в 53 регионах занятость коек выше 80%. «По ним дополнительно принимаются решения по развертыванию коек», – сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба правительства.
Глава Минздрава также сообщил, что 75% больных Covid-19 находятся на амбулаторном лечении.
По оценке Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. «Вся система здравоохранения работает в мобилизационном формате», -отметил министр.
Напомним, по данным оперштаба по мониторингу ситуации с Covid-19 на понедельник, 9 ноября, за последние сутки в России выявлено 21 798 тыс. случаев заражения коронавирусом – это рекордный показатель с начала эпидемии.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 09.11.20
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