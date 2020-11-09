«Ковидные» койки в России загружены более чем на 80% – глава Минздрава

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в России развернуто 260 тыс. коек, при этом занятость коечного фонда на сегодняшний день составляет 82%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, есть регионы, в которых наблюдается дефицит коечного фонда, а в 53 регионах занятость коек выше 80%. «По ним дополнительно принимаются решения по развертыванию коек», – сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

Глава Минздрава также сообщил, что 75% больных Covid-19 находятся на амбулаторном лечении.

По оценке Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной. «Вся система здравоохранения работает в мобилизационном формате», -отметил министр.

Напомним, по данным оперштаба по мониторингу ситуации с Covid-19 на понедельник, 9 ноября, за последние сутки в России выявлено 21 798 тыс. случаев заражения коронавирусом – это рекордный показатель с начала эпидемии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.20

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