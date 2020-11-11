В России антирекорд по смертности от коронавируса – 432 жертвы за сутки

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавируса в 85 регионах, у 24,9% инфицированных не было симптомов болезни, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Впервые с 5 ноября суточный прирост заболевших оказался меньше 20 тыс. человек. Днем ранее в стране выявили 20 977 случая заражения. В то же время за минувший день от коронавируса скончалось рекордное число пациентов – 432. С начала эпидемии в России выявлено 1 836 960 случаев заражения Covid-19 и зафиксировано 31 593 летальных исхода.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки зарегистрированы на Чукотке – 0,4%, а также в Дагестане и Татарстане – 0,6%.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве – 4477. В топ-5 лидеров антирейтинга также вошли Санкт-Петербург (+1574), Подмосковье (+701), Нижегородская (+414) и Архангельская (+338) области.

При этом наибольшие показатели суточной смертности от ковида отмечены в Санкт-Петебурге и Москве. В Северной столице умерли 74 пациента (это максимум с начала эпидемии), в Москве – 73. Третье место в печальной статистике заняла Ростовская область, где за минувший день скончались 18 больных.

За сутки выздоровели 18 616 человек, а за все время эпидемии излечились 1 369 357 человек.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено более 66,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 512 тыс. – за последние 24 часа. Под наблюдением медиков остаются почти 430,5 тыс. человека.

В мире число заболевших коронавирусом достигло 51,48 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции стали свыше1,27 млн человек, выздоровели более 33,2 млн человек.

Первое место по количеству выявленных случаев заражения по-прежнему занимают США – более 10,2 млн заболевших, на втором месте – Индия (свыше 8,63 млн), на третьем – Бразилия (более 5,69 млн). На четвертую строчку антирейтинга выбилась Франция с 1,85 млн зараженных. Россия опустилась на пятое место.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.11.20

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