Коронавирус в России: 21 608 заболевших за сутки и новый рекорд смертности

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 439 смертей от этого заболевания, сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Суточная смертность от коронавируса обновила рекорд второй день подряд. Накануне от этой инфекции умерли 432 человека. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 858 568 зараженных, из них 32 032 – скончались.

По данным оперативного штаба, у 25,8% новых заболевших не было никаких симптомов ковида. Наименьшие темпы суточного прироста случаев инфицирования отмечены в Дагестане – 0,6%, а также в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, ХМАО – 0,7%. В целом по стране этот показатель составил 1,2%.

Больше всего вновь заболевших выявлено в Москве (+5997). В Санкт-Петербурге зарегистрирован новый суточный максимум зараженных (+1667). В пятерку регионов с наибольшим числом новых заболевших также вошли Московская область (+729), Нижегородская (+421) и Архангельская (+340) области.

Напомним, днем ранее в России был зарегистрирован 19 851 случай коронавируса.

Самая высокая суточная смертность в Москве, где умер 71 пациент, в Петербурге (68) и Ростовской области (19).

За сутки выздоровели 18 818 человек, а с начала эпидемии – 1 388 168 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 66,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 591 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются почти 439,6 тыс. человека.

В мире число подтвержденных случаев коронавируса превысило 52,1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Скончались свыше1,28 млн человек, выздоровели более 33,5 млн человек.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему США (более 10,4 млн), на втором месте – Индия (свыше 8,68 млн), на третьем – Бразилия (более 5,74 млн). Судя по данным статистики, в число стран с более 1 млн зараженных вошла Италия. Всего в мире насчитывается 11 стран, где количество заболевших перевалило за миллион. В этот список, помимо вышеуказанных стран, также вошли Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания и Колумбия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.20

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