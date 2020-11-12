Ключевой штат США пересчитает голоса президентских выборов вручную

Один из ключевых штатов по количеству выборщиков на выборах президента США – Джорджия – объявил о полном ручном пересчете голосов избирателей на выборах президента США, сообщает Reuters. По предварительным данным, в Джорджии с минимальным отрывом в 0,3% голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

«Математически, мы на самом деле должны сделать полный ручной пересчет всех бюллетеней, потому что разница очень небольшая», – пояснил госсекретарь Джорджии Брэд Рафенспергер. Итоговые результаты голосования на президентских выборах в Джоджии должны огласить только 20 ноября.

Ранее штаб президента США Дональда Трампа подал иск против госсекретаря штата Пенсильвания Кэти Буквар из-за итогов выборов главы государства. Буквар обвинили в незаконной системе голосования по почте.

«Штаб президента Трампа подал иск в Пенсильвании, в котором говорится о создании и применении незаконной двухуровневой системы голосования на всеобщих выборах 2020 года», – цитирует РИА «Новости» заявление штаба.

Трамп заявлял что в ходе голосования применялась мошенническая схема. В частности, он утверждает, что тысячи незаконных голосов пришли в избиркомы по почте уже после дня выборов.

После подсчёта 99% бюллетеней в Пенсильвании победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден. По данным Fox News, он заручился поддержкой 49,76% участников голосования, а Трамп набрал 49,09% голосов.

Ранее СМИ отдали общую победу на выборах Байдену, которого уже успели поздравить лидеры многих стран и даже Генсек ООН. Между тем, подведение итогов голосования пока официально не завершено

Вашингтон, Иван Гридин

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