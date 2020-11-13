Небензя указал на готовность Байдена продлить ДСНВ

Постпред России при ООН Василий Небензя оценил развитие отношений Москвы и Вашингтона в случае вступления Джо Байдена в должность президента США. Он рассказал в интервью РИА «Новости», что не ожидает гладкого развития событий, однако обратил внимание на принципиальную готовность Байдена продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

«Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт», – сказал российски постпред.

Стоит отметить, что Байден сделал продление СНВ-3 пунктом предвыборной программы еще в 2019 году. 7 октября президент России Владимир Путин сказал, что это заявление – «очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем». Позднее он назвал судьбу ДСНВ неясной.

Официальные результаты выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, все еще не объявлены. Крупнейшие СМИ успели заявить о проигрыше действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщал «Новый День», Россия и США ведут переговоры о продлении ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.20

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