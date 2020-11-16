Новый министр транспорта РФ заразился коронавирусом

Новый глава Минтранса России Виталий Савельев, назначенный на пост министра 10 ноября, заболел коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства. Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель министра – руководитель Росавиации Александр Нерадько.

После получения положительного результата теста на Covid-19 Савельев ушел самоизоляцию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

До своего нового назначения Савельев с 2009 года возглавлял «Аэрофлот». На посту министра транспорта он сменил Евгения Дитриха.

Москва, Наталья Петрова

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