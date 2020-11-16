Снова рекорд: в России за сутки выявили почти 22,8 тыс. случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 778 новых заражений коронавирусом во всех 85 регионах – это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Днем ранее в РФ было подтверждено 22 572 случаев заболевания Covid-19. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования в стране достигло 1 948 603, суточный темп прироста заболевших, как и накануне, составил 1,2%. Скончались за день 303 пациента. Общее количество смертей выросло до 33 489.

По данным оперштаба, у 25,9% новых заболевших не было никаких клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Наибольшее число случаев заражения за сутки выявлено в Москве (+6630), Санкт-Петербурге (+2039), Подмосковье (+810), Нижегородской области (+403) и Карелии (+353).

Больше всего умерших за минувшие сутки в Москве – 72, в Ростовской области и Красноярском крае – по 13, а также в Московской и Нижегородской областях – по 12.

За день в России полностью выздоровели 13 864 человека. Общее число выздоровевших увеличилось до 1 453 849. Продолжают лечение 461 265 пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.20

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